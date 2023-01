Oggi i bianconeri avranno un nuovo Consiglio d'amministrazione, conpresidente e, già dg, amministratore delegato.che si chiuderà con la votazione sui cinque candidati a formare il cda. Exor, azionista di maggioranza della società, ha proposto Fioranna Vittoria Negri, Diego Pistone e Laura Cappiello.Non ci sarà una conferenza stampa di presentazione allo Stadium dei nuovi consiglieri, ma è probabile che sia oggi la giornata dei saluti di Andrea Agnelli, già omaggiato ieri sui canali social bianconeri. Il 18 gennaio 2023 verrà ricordato anche come l’ultimo giorno in società per l’ex ad Maurizio Arrivabene e per Pavel Nedved, ex vicepresidente.Non ci saranno almeno per ora figure dal profilo sportivo (si era parlato a più riprese del gran ritorno di, ndr), anche perché la Juve in questo momento ha problemi che superano i confini del campo. La priorità sarà intanto quella di difendersi dalle accuse su tre fronti: l’inchiesta penale dei magistrati di Torino, l’inchiesta della Procura federale e quella della Uefa.Il 27 marzo ci sarà poi l’udienza preliminare, a Torino, sul possibile rinvio a giudizio della società e di 12 indagati (tra cuiex dg ora al Tottenham). Infine, il lavoro sui conti. Per dare una sterzata a una situazione complicata in seguito ai passivi degli ultimi bilanci.