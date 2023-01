Ci sono i giocatori in scadenza. E poi ci sono quelli che firmeranno a breve un contratto nuovo di zecca. Sono Danilo e Manuel Locatelli, i primi due della lista in casa Juve a rinnovare. Il brasiliano si legherà a vita o quasi, prolungando fino al 2026 sarà il capitano di oggi e quello di domani. Per Locatelli invece prima verrà formalizzato il riscatto, poi si procederà al rinnovo con adeguamento dell'ingaggio.