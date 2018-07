Daisyè stata ferita in: la denuncia arriva da parte di Enrico Mentana su Instagram.l'aggressione contro il gruppo in cui era l'atleta.: ora è- La Osakue è stata colpita al voltoed è stata probabilmente presa di mira da un gruppo di giovani, forse per il colore della sua pelle, che: la ragazza è nata da genitori nigeriani ma è da sempre vissuta in Piemonte.: trasportata all'ospedale Oftalmico di Torino,per rimuovere un frammento di guscio dell'uovo.L'atleta si stava preparando agli Europei di Berlino, ma ora la sua partecipazione alla rassegna continentale è fortemente a rischio, mentreDopo l’aggressione,da Luca Paladini, un attivista per i diritti Lgbt e subito rilanciata da altri utenti.