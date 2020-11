. Restano invece le stesse restrizioni nelle altre Regioni che oggi erano in scadenza: Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche e Toscana. “L’ordinanza è valida fino al 3 dicembre“, fa sapere il ministero. Restano quindi in zona rossa Abruzzo, Campania e Val d’Aosta, oltre a Toscana e Provincia di Bolzano, che dovrebbero però essere “declassate” tra una settimana."L’incidenza rimane tuttavia ancora troppo elevata. È fondamentale che la popolazione eviti tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie e di rimanere a casa il più possibile" fa sapere l’Iss, sottolineando che 10 Regioni restano “a rischio alto“., di cui 7 con una probabilità elevata di progredire a rischio alto nel prossimo mese.Il governo è ancora impegnato a discutere sul prossimo Dpcm, con le restrizioni che riguarderanno anche il periodo di Natale e Capodanno. La strada intrapresa - scrive Corriere.it -Rimane il nodo del giorno di Natale e della notte di Capodanno che potrà essere sciolto nelle prossime ore ma al momento si escludono allentamenti proprio perché «si vuole evitare gli spostamenti notturni e i possibili assembramenti che potrebbero crearsi proprio nelle sere di festa». E dunque sarà raccomandato di trascorrerli «con i parenti stretti e proteggendo gli anziani e le persone fragili». Se questo impianto sarà confermato al momento di firmare il Dpcm in vigore dal 4 dicembre, iche precedono la pausa natalizia «per favorire le attività commerciali».Chiusura in tutta Italia nei giorni di Natale e Santo Stefano. Sarà confermato il divieto di organizzare feste nei locali pubblici e nei luoghi privati. Finora è stato raccomandato di ricevere in casa sei persone al massimo e non è escluso che si decida di ribadire questo suggerimento: nessun obbligo può essere imposto nelle abitazioni private.È questa la drastica scelta del governo anche se bisognerà stabilire da quale data far scattare questa limitazione decisa, ripetono i ministri, «per evitare che milioni di persone si mettano in viaggio durante le vacanze come accaduto la scorsa estate».Sino a quella data gli studenti delle scuole superiori seguiranno le lezioni con il sistema della didattica a distanza.elle regioni in fascia rossa sono invece chiuse anche le seconde e le terze medie. In tutta Italia sarà confermata la norma che «lascia salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali».E lo faranno tenendo conto dell’orario in cui è previsto l’obbligo di rientro a casa. Ma non solo. Perché il governo chiederà di celebrare più funzioni nel corso delle giornate festive proprio per evitare assembramenti fuori e dentro le chiese. Dalla Santa Sede è già stato precisato che da anni la funzione religiosa del 25 dicembre viene celebrata alle 22 e questo sembra sgombrare il campo sulla tradizione che vuole invece la messa alle 24