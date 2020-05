Giovane e di talento, un profilo da Milan. Che quest'estate continuerà la linea intrapresa da un paio di anni, quella di puntare su giocatori poco costosi ma di qualità. La notizia è rilanciata dalla Gazet de Antwerpen,sempre in prima linea quando si tratta di scouting.Nonostante sia un classe 2002, Vranckx è già nel giro della prima squadra, con la quale ha messo insieme 9 presenze e 1 gol, contro l'Anderlecht, lo scorso 15 febbraio. Paragonato a Tielemans, centrocampista ora al Leicester a lungo seguito in passato dal MilanIl suo contratto è in scadenza nel 2022, il suo cartellino è valutato circa 5 milioni di euro.