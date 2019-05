Tutti vogliono Daniele De Rossi. Tranne Pallotta, che ha deciso, insieme al fido Baldini, di fare di Capitan Futuro un semplice capitan uscente, con le valigie in mano e la fascia non più al braccio. In giro per il mondo, però, è pieno di corteggiatori, che vogliono DDR in tutte le vesti.



IL DDR GIOCATORE - Il Boca Juniors è il club che ha mosso passi concreti, attraverso il suo direttore sportivo, ed ex compagno del 16 giallorosso, Nicolas Burdisso. In MLS, invece, ci stanno pensando le due franchigie di Los Angeles, il Football Club con Carlos Vela e i Galaxy con Zlatan Ibrahimovic. Da sottolineare anche le parole del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che lo vorrebbe regalare a Carlo Ancelotti. L'idea è quella di continuare a giocare, visto il suo sentirsi ancora calciatore. Ma se non arriva l'offerta giusta...



TECNICO - Marco Giampaolo ha svelato che lo vorrebbe nel suo staff, alla Samp o altrove; così come Pep Guardiola, grande estimatore del romanista, che lo porterebbe volentieri in Inghilterra per inserirlo nel suo di staff. Ma anche fuori dal rettangolo di gioco c'è chi ci prova.



IPOTESI SKY - E' iniziato anche il corteggiamento di Sky, come riporta la Gazzetta dello Sport, dove Daniele De Rossi ritroverebbe tanti ex calciatori, come gli ex compagni Mondiali Andrea Pirlo e Alessandro Del Piero. Sky, l'Argentina, la MLS, il calcio italiano, la Premier dalla panchina: tutti vogliono De Rossi. Tranne Pallotta e il fido Baldini.