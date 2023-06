È tornato ieri in campo, e lo ha fatto battendo 4-1 in amichevole la Guinea. Parliamo del Brasile, alle prese, da mesi, con la scelta del nuovo commissario tecnico dopo la separazione con Tite. Attualmente, ad interim, è Ramon Menezes a guidare la nazionale, ma ben presto potrebbe esserci Carlo Ancelotti. O meglio ne sono sicuri i colleghi di Globo: secondo questi ultimi negli uffici della federcalcio brasiliana si dà come scontato l'arrivo in panchina dell'ex tecnico di Juve, Chelsea e Milan tra le altre.



A comunicare la scelta davanti a media, dovrebbe essere Ednaldo Rodrigues, numero uno della Federazione calcistica brasiliana entro la fine del mese di giugno. Sempre quest'ultimo chiarirà se l'arrivo di Ancelotti è da fissarsi per gennaio o giugno 2024. Ricordiamo che attualmente l'esperto allenatore è attualmente sotto contratto fino al 30 giugno dell'anno prossimo con il Real Madrid.



Intanto Menezes, subito dopo il successo sulla Guinea, si è espresso così in conferenza stampa: "Non ho scoperto nulla sull'arrivo di Ancelotti, posso dire che è un grande allenatore e la sua carriera parla per lui. Adesso io voglio solo aiutare il Brasile a fare il meglio possibile".