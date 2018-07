Leandro Castan può tornare a giocare in Brasile tant'è vero che il Vasco da Gama ha messo gli occhi su di lui. La società sudamericana spera in una rescissione del contratto con la Roma da parte del brasiliano in modo da acquisirlo ed annunciarlo già in settimana. Per Castan anche - riferisce Globo Esporte - Genoa e Frosinone hanno sondato il terreno nei giorni scorsi.