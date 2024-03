Dal Brasile: il Milan lavora per soffiare Bento all'Inter, la situazione

56 minuti fa

Bento Matheus Krepski si sta prendendo il Brasile e le attenzioni delle big europee. Il portiere dell'Atletico Paranaense ha ben figurato con la maglia della Seleçao, a Wembley, e dimostrato di essere affidabile anche ai massimi livelli. Bento, 24 anni, è accostato all'Inter già da tempo ma, secondo quanto raccontato da Globo Esporte, su di lui sono sempre di più i club interessati.



A CHI PIACE - Dal Chelsea al Wolverhampton, fino al Nottingham Forest, in Inghilterra è febbre Bento e un futuro in Premier League ora non è da escludere. Ma in Brasile scrivono che anche il Milan sta pensando di fare uno sgarbo ai cugini. Non basteranno 15 milioni di euro per prenderlo e il prezzo lievita sempre più.