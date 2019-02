La testa, ora, è tutta sul campo, tra la sfida del San Paolo contro il Napoli di domenica sera e il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid del 12 marzo. Ma parallelamente, in vista di un'estate che sarà di ricchi cambiamenti in casa bianconera. Fabio Paratici è attivissimo sia per la prima squadra che per i talenti del futuro. E in questo senso,Ad assicurare sulle qualità del brasiliano ci ha pensato. Nell'ultimo anno Wesley ha visto pochissimo il campo, a causa di una. La Juve lo seguiva da tempo e a fine marzo, quando scadrà il suo contatto col club rubronegro, potrà tesserarlo.