Col passare dei giorni, la partenza di Rafinha Alcantara da Barcellona è sempre meno scontata. Il brasiliano, non riscattato dall’Inter lo scorso giugno per i paletti imposti dal Fair Play Finanziario, ora potrebbe restare agli ordini di Ernesto Valverde. Secondo GloboEsporte, infatti, il club spagnolo valuterà e prenderà in considerazione le varie offerte che saranno presentate in sede, ma sta anche vagliando l’ipotesi di trattenere il giocatore, per due ordini di motivi soprattutto: il primo è l’elevata richiesta di 35 milioni di euro, il secondo è la qualità del giocatore, che potrebbe aumentare quella di squadra.