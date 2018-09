Non c'è solo il Milan per Leonardo, ma anche... la gastronomia! Il dirigente brasiliano infatti ha deciso di lanciarsi nell'imprenditoria e, assieme ad alcuni soci, aprirà un locale nella zona sud-ovest di Milano: nasce 'La Salumeria dello Sport', uno spazio dedicato agli amanti del calcio che potranno seguire le partite sui numerosi televisori del locale che avrà sede in Piazza Napoli, a due passi da Navigli e dall'area Tortona, nota per il Fuorisalone e gli eventi durante la settimana della moda. Dal Diavolo ai salumi: nuova avventura per Leonardo.