sarà sicuramente la partita più attesa dell'intero weekend calcistico italiano. Una gara che racchiude al suo interno tanti intrecci e tante sfide, ma semplicementedove le due protagoniste oggi sono appaiate a -1 dall'Inter al secondo posto e, in caso di vittoria, balzerebbero al primo posto solitario., con il fischio d'inizio previsto domani sera al Maradona a partire dalle 20.45 che darà il via a- Non è infatti stata dimenticata dai tifosi del Milanin cui fu annullato ai rossoneri il gol del pareggio di Kessie. Sull'azione, infatti, pesavaal punto da richiamare l'arbitro alla on field review e quindi all'annullamento del gol. Una decisione mai digerita dai tifosi del Milan che la stanno rinfacciando oggi a quelli napoletaniTorti che hanno spinto perfino il dt Paolo Maldini ad esporsi a mezzo stampa per chiedere all'Aia di designare per le partite del Milan arbitri più esperti di quelli delle ultime gare (Serra e Marchetti su tutti). Per Napoli-Milan il designatore Rocchi ha scelto quindi una delle coppie arbitrali di maggior esperienza e affidamento a disposizione, con Orsato arbitro di campo e Valeri al Var.Questa volta però ad alzare la voce sono stati proprio i tifosi del Napoli che, proprio mentre stavano lottando per lo scudetto contro la Juventus nel 2018 dovettero assistere all'arbitraggio di. Di fatto, per i tifosi napoletani, la madre di tutti i torti arbitrali che costò lo scudetto a Sarri ancor prima del ko con la Fiorentina.