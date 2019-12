L'Atalanta ha una nuova pepita d'oro tra le mani: Roberto Piccoli ha sbalordito tutti in Youth League, di cui è capocannoniere assoluto con sei reti in altrettante partite della fase a gironi e gli scout di mezza Europa hanno messo gli occhi sul centravanti classe 2001. Ci ha provato il Milan, ma ora c'è un nuovo pericolo per la Dea: il Manchester City di Guardiola.