Ora ha una bella barba con spruzzate di bianco a incorniciargli il viso. Gli occhiali, la giacca, la cravatta, le scarpe eleganti, lucidate di nero. Ha anche un sacco di problemi di risolvere,che in quegli anni cominciava ad esportare in Europa tanti calciatori di livello (lo stesso Weah aveva cominciato la sua avventura in Francia, al Monaco e poi al Paris Saint Germain). L'ultima partita Weah l'ha giocata nel 2002, quasi vent'anni fa, quando ha chiuso la carriera all'Al-Jazira, dove era andato a fare cassa. Poi si è dato all'impegno politico. L'aveva promesso da tempo, ha mantenuto la promessa., dopo un ballottaggio assai contestato in cui aveva ottenuto il 60% dei voti. Ci aveva provato anche nel 2005 e nel 2011, ma entrambe le volte era uscito sconfitto dalle elezioni.. Nella confinante, il 5 settembre un colpo di stato militare ha rovesciato il presidente Alpha Condé. Ora al potere c'è un militare, il leader dei golpisti, il tenente colonnello, ex soldato della legione straniera francese.. Non più tardi di un mese fa Weah inaugurava un ospedale militare a Monrovia, dove è nato, nella baraccopoli di Clara Town. L'ospedale si chiama The 14 Military Hospital. 14 perché quello era il numero di King George quando giocava con la Nazionale liberiana., al termine dell'amichevole internazionale d'addio contro la Nigeria: Weah, allora 51enne e già presidente del Paese da pochi mesi, restò in campo fino a dieci minuti dalla fine, il tempo per la passerella e la standing ovation.. Da campione a simbolo di un’intera nazione, l’ex centravanti di Monaco, Psg, Milan, Chelsea, City, Marsiglia si è scoperto sotto attacco,. Nel suo programma presidenziale, Weah - che si era presentato come «» - prometteva la lotta alla corruzione e una strategia per alleviare la povertà del Paese, con il lancio di un programma di assistenza del Fondo monetario internazionale volto a stabilizzare l'economia.. Inflazione al 30%, bancomat vuoti, dipendenti statali senza stipendio per mesi; in un Paese di poco meno di cinque milioni di abitanti che nell'ultimo ventennio ha dovuto fare i conti con la guerra civile (terminata nel 2003), l’epidemia Ebola e ora la pandemia. Lontani i tempi in cui San Siro intonava «». Questi sono i giorni in cui King George sente le proteste dei manifestanti per le strade del paese, dentro la bolla di una crisi che ha messo in ginocchio l'economia dell'intero Paese.