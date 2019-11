Il vice-presidente del Monaco, Vadim Vasilyev, ha concesso un'intervista a Le Parisien in cui ha parlato anche del futuro dell'ex-stella del club monegasco e oggi al Paris Saint Germain, Kylian Mbappé: "Andrà al Real Madrid, mi sembra inevitabile. Quel club è il più importante per lui. L'offerta del Real era più conveniente, ma mi disse: "Sento che è troppo presto, ho giocato solo un anno nel mio paese, sono parigino, non voglio lasciare il mio paese così. Voglio diventare prima grande qui, il Real aspetterà".".