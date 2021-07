, ceduto al Tottenham in ragione dell’arrivo di Juan Agustin Musso dall’Udinese. Il primo fece a botte con l’allenatore durante l’intervallo di una partita di Champions (era l’1 dicembre 2020), il secondo - un po’ guascone e molto social - è caduto progressivamente in disgrazia fino ad essere sostituito, anche in partite-chiave, dal meno brillante Sportiello, un altro che Gasperini aveva giubilato qualche anno prima, retrocedendolo a secondo.. Niente di grave o gravissimo, ma una sorta di condizione alla quale o ci si adatta o si finisce per saltare. In realtà, come molti di noi, Gasperini ha l’umor mutevole. Spesso lo si vede arrivare al campo ingrugnato e poi scherzare durante l’allenamento con i calciatori. Altre volte accade il contrario e il tutto nel giro di pochi minuti. Di sicuro non si riesce a blandirlo con i complimenti. Le interviste di fine partita, anche in caso di vittoria della sua Atalanta, sono ruvide e spesso hanno toni sbrigativi e mai solenni.Ovviamente nessuno può sostenere che Gasperini sia un maleducato, anzi. Visto come si sottopone alle domande dei colleghi, anche le più ripetitive (quelle sul caso-Gomez, ovviamente) o banali.. L’anno scorso, Martin Skrtel, slovacco che ha giocato anche nel Liverpool, dopo una settimana di ritiro gli chiese un colloquio nel quale avrebbe voluto dirgli che con quei ritmi di allenamenti non si trovava bene. Gasperini non solo non gli parlò, ma dispose che venisse ceduto al più presto, cosa puntualmente avvenuta.. Castagne, finito al Leicester a guadagnare tre volte tanto, sapeva che Gasperini lo avrebbe valorizzato, ma appena trovato un club inglese ha fatto di tutto per andarsene.Sulla stessa lunghezza d’onda c’è Gosens che ha molte richieste, ma un prezzo giudicato troppo elevato dai possibili compratori. Sì, perchè i Percassi - padre presidente, figlio amministratore delegato - non regalano nulla a nessuno. L’ultimo Ilicic, per esempio, ripudiato da Gasperini più per ragioni agonistiche che comportamentali, anche se l’allenatore gli imputa una certa indolenza negli allenamenti e in partita, costa caro: sei sette milioni, magari per un’operazione last minute.. A rendere duraturo questo fragile equilibrio ci pensa lo società che, visti i risultati, non si vuol privare né dell’uno (Sartori), né dell’altro (Gasperini). A far da sfondo almeno un paio di episodi che videro l’allenatore protagonista negativo nei confronti di un avversario e di un addetto all’antidoping., che voleva fare il test dell’urina prima dell’allenamento. Molti pensano che se Gasperini non allena ancora una grande squadra (all’Inter stette poche giornate) sia perchè ha un carattere fintamente placido, ma del tutto incendiario. Può darsi.