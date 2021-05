L'uomo in più, di una squadra che sogna in grande.in piena corsa per tornare nell'élite del calcio italiano dopo quasi 20 anni. Una squadra giovane, ambiziosa e di talento, proprio come il centrocampista classe 1998, protagonista giovedì sera, nel primo match di playoff contro il Chievo, di una prova da urlo, ricamata dal gol del momentaneo 2-2. Sulla strada per la Serie A ora c'è il Lecce, uno dei favoriti al salto di categoria, ma occhio alle sorprese.Perché la squadra costruita da ​Mattia Collauto e Paolo Poggi ha tutto per arrivare fino in fondo. Idee, spensieratezza, un bomber vero come Forte e tanti profili in rampa di lancio, come l'ex mezzala di Cesena e Ravenna,che comunque andrà a finire l'anno prossimo giocherà in Serie A.(​oggi responsabile del settore giovanile viola, nel 2018 il ds del Venezia che prese Maleh dal Ravenna) lo ha bloccato lo scorso gennaio, lasciandolo in Laguna fino a giugno.Lanciato lo scorso anno da Dionisi, con Zanetti in panchina Maleh ha fatto il definitivo salto di qualità, diventando un giocatore veroCon l'Under 21 di Nicolato ha giocato 5 partite con 1 gol, alla Svezia, il suo prossimo obiettivo è quello di entrare nei radar di Mancini. Un sogno, come il Venezia in Serie A.