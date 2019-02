Ha 19 anni ma si disimpegna già con l'intelligenza e i tempi di gioco del veterano. Boubacar Kamara è la nuova pepita del Marsiglia. Francese di origine senegalese, si è ritagliato un ruolo di primo piano tra le stelle di Payet e Thauvin. Garcia stravede per questo ragazzino, lo ha fatto esordire l'anno scorso con il Nizza e non lo ha più tolto dall'undici titolare.



COME THIAGO SILVA - Claude Fichaux, assistente tecnico del Marsiglia, paragona Karama a Thiago Silva per l'eleganza negli interventi e per la capacità di leggere, in anticipo, lo sviluppo del gioco. Boubacar infatti nasce come mediano ma viene impiegato con frequenza da difensore centrale. E' entrato già nei piani del Chelsea per la prossima estate, in compagnia di Arsenal e Borussia Dortmund. Ma attenzione al Milan e a Moncada: secondo quanto appreso da calciomercato.com, Kamara è un nome cerchiato in rosso sulla lista della spesa rossonera. Un profilo molto interessante, le relazioni degli osservatori rossoneri lo promuovono in pieno.



OPERAZIONE RINNOVO - Kamara ha un contratto in scadenza nel 2020 che non fa stare sereno il Marsiglia. Le operazioni per il rinnovo vanno avanti da tempo, il club francese vuole blindare il suo gioiellino. Il rischio è quello di non avere grande forza in vista della possibile asta della prossima estate. Asta alla quale può partecipare il Milan, i radar sono accesi su Kamara.