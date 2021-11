Il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino torna a far sentire la propria voce in merito alla questione della capienza degli stadi italiani. Il no espresso dal Comitato tecnico-scientifico in merito al via libera al 100% - che impedirà per esempio di avere un "Olimpico" tutto esaurito per la sfida di venerdì tra Italia e Svizzera - è stato una doccia fredda per i club, che speravano di ricevere l'ultima luce verde per il ritorno alla normalità.



"Non è possibile avere nel cinema al chiuso il 100% del pubblico e negli stadi il 75%", ha dichiarato Dal Pino a "La politica nel pallone" su GR Parlamento. "La nostra è una industria, noi competiamo su scala internazionale, in Inghilterra da agosto sono al 100% e hanno 20mila contagi al giorno, in Spagna da inizio ottobre hanno il 100% e in proporzione alla popolazione hanno un numero di contagi simile al nostro. Siamo più avanti di altri Paesi su questi dati", ha aggiunto il numero uno della Lega Serie A, che ha poi concluso con questo affondo. Milan-Inter é stato un grande spot, una partita bellissima, peccato non avere il 100% del pubblico presente, così come per Italia-Svizzera, una gara fondamentale per la qualificazione al Mondiale. La partita di ieri avrebbe potuto fare un milione e mezzo in più se lo stadio fosse stato pieno, così come per le partite di Champions e le gare di cartello. Poi i tifosi non devono stupirsi se le nostre squadre sono costrette a vendere giocatori per competere".