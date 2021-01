Rieletto presidente di, commenta in conferenza stampa i risultati dell'Assemblea in conferenza stampa: "Dopo la prima votazione, le squadre hanno chiesto tempo ulteriore per trovare equilibrio e io ho detto che non mi sarei più candidato a una successiva elezione. Ci sono state diverse ore di elezione, che hanno portato a una seconda elezione. Io volevo fare direttamente l'amministratore delegato e 18 società hanno deciso di votare il presidente. Ho detto che non mi candidavo, nonostante questo sono uscite 16 schede col mio voto e quattro bianche e sono stato rieletto. Ho detto che ho quindici giorni per accettare la carica e, poiché non mi ero neanche candidato, mi prendo il tempo necessario per poter valutare se ci sono le condizioni per lavorare sul tema dell'armonia tra i club. Sono felice di come si sia poi svolta l'assemblea, posso dire con soddisfazione che questo tormentatissimo processo iniziale che ha portato a togliere la mia candidatura ha poi portato all'elezione di De Siervo, all'elezione dei consiglieri di lega di squadra e abbiamo rinviato l'elezione del consigliere indipendente, che mi auspico sia una grande figura dello sport, che possa rappresentare ad alti livelli la parte sportiva sul mercato. Abbiamo rinviato l'elezione del collegio dei revisori, poi abbiamo provveduto all'indicazione dei membri della media company, dove con un consenso molto ampio sono stati eletti, come da richiesta mia, tutti coloro che fanno parte del comitato per i fondi: quindi Agnelli (Juventus), Fienga (Roma), Campoccia (Udinese), Fenucci (Bologna) e De Laurentiis (Napoli). Fenucci, come parte del quadro critico della mattina dove ha rinunciato alla sua candidatura come consigliere federale. Ne avevamo tre, lui con Lotito e Marotta: ha rinunciato e restano due candidati votati oggi. Sono due soltanto che possono entrare e l'elezione era quindi semplice. Per la media company sono stati nominati cinque della commissione, il sesto dovrà essere eletto perché sono arrivati alla pari i rappresentanti della Sampdoria, Vidal, e quello del Sassuolo, Carnevali".- "Non credo proprio. Penso che il senso di responsabilità debba caratterizzare tutti quanti. Può esserci del masochismo, ma non arriverei a quel punto. La riunione sui fondi pensavo di farla il 25, ma non l'ho convocata perché non sapevo quando avremmo potuto distribuire alle società il term sheet: lo stiamo mandando stanotte. Probabilmente la riunione per approvarlo, anche se non si può cambiare ma è giusto che tutti valutino, la faremo il 27".- "Dovete pensare che sul tema fondi non è importante il CdA, perché è una decisione dell'Assemblea: chi ha votato a favore a suo tempo non c'è motivo per cui voti contro ora. Non decide il CdA, è una tematica d'Assemblea. Non vedo un cambiamento d'espressione rispetto al passato, non lo percepisco. Però, ripeto, il Consiglio non incide sui fondi".- "Sarebbe clamoroso se non accettassi? Non penso. Io non ero candidato in questa seconda elezione, sinceramente prendo un impegno nel momento in cui vedo una progettualità. L'ho sempre detto: di incarichi in quanto tali non m'interessa. Ho apprezzato di avere la maggioranza di 14 votanti, per il resto ci ragiono".- "Sapete cosa ho sempre detto e lo continuo a ripetere: per noi non esiste, riteniamo che ci siano già competizioni come la Champions o l'Europa League. Magari possono essere modificate, non immaginiamo e siamo totalmente contrari all'ipotesi di una Superlega".- "Ho raccontato come è andata. Ho forzato un'elezione che oggi non ci sarebbe stata, perché trovo giusta la concertazione politica, tra club, per avere una rappresentatività che rispecchi i pesi all'interno del gruppo. Ma ho dato una cosa importante: le nomine vanno fatte in assemblea e in base alle competenze. Poi è normale avere accordi tra squadre, perché è normale che ragionino insieme su chi può aiutare di più in un determinato ruolo. In un contesto come questo, in cui ci sono varie complessità, ci possono essere anche posizioni strumentali: la mia forzatura, sapendo che avrei generato una prima votazione che era un nulla di fatto, è stata fatta proprio per sgombrare il campo da tatticismi politici e da giochi che non avrebbero fatto bene alla Lega. Poi gli schieramenti possono cambiare da un giorno all'altro".- "Sarà il presidente di Lega? Non ne abbiamo ancora parlato, è uno dei temi però non c'è una previsione obbligatoria in questi termini. Oggi non l'abbiamo messa all'ordine del giorno, perché nella governance questa figura e l'amministratore delegato dovranno avere il gradimento della controparte: sarebbe un errore fare cose diverse, in funzione delle skills si decide come integrarle".- "La vita è fatta di scelte, a me delle cariche non mi frega niente. Mi confronto con i progetti e le visioni di futuro, l'ho fatto quando sono entrato in lega dicendo di trasformarla in media company. Siamo sulla strada per arrivarci, però le motivazioni le trovi se capisci che stai dedicando tempo a una cosa su cui c'è una visione comune. Altrimenti, sono felicissimo che la Lega trovi un altro presidente".