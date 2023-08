L'ultima settimana di calciomercato sta per entrare nel vivo eche ha rivoluzionato l'organico a disposizione di Pioli,che rappresenti l'alternativa al 37enne Olivier Giroud. Una scelta destinata a condizionare pure il futuro di Lorenzo Colombo , ormai promesso sposo del Monza con la formula del prestito (dopo aver rinnovato fino al 2028) ma che sarà lasciato libero di accasarsi in una squadra che gli consenta di giocare con maggiore continuità solo nel caso in cui rossoneri trovassero un sostituto di livello., punta classe 2002 del Paris Saint-Germain prossimo all'uscita dopo l'acquisto di Gonçalo Ramos e quello imminente di Randall Kolo-Muani. Sull'ex Reims, che per privarsi del suo attaccante - valutato 100 milioni di euro - è disposto a ricevere una contropartita tecnica in cambio. Ekitike è un nome presente da diverso tempo sulla lista di Moncada, madel Porto: secondo A Bola, il centravanti iraniano classe '92 non sarebbe ancora uscito dal radar del club di via Aldo Rossi, in forza di un contratto in scadenza nell'estate 2024 e non ancora rinnovato. Il che non ha impedito sin qui alla formazione allenata da Conceiçao di continuare a chiedere meno di 30 milioni di euro per farlo partire.- Insieme al Milan, pure Inter e Tottenham hanno effettuato dei sondaggi con l'entourage dell'attaccante per conoscere i margini di trattativa e per A Bola questi, alla luce del fatto che il Porto rischierebbe di ritrovarsi un giocatore con un solo anno di contratto davanti e scontento di non aver potuto cogliere l'opportunità di cambiare maglia. Secondo quanto risulta a calciomercato.com tuttavia, dopo una campagna acquisti che ha portato 9 nuovi elementi in rosa. Una condizione che rende difficilmente percorribile la pista che porta a Taremi.