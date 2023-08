Fiducia massima non solo a parole ma anche nei fatti quella riposta dal Milan su Lorenzo Colombo. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, c’è l’accordo per il rinnovo del contratto fino al 2028 per l’attaccante di Vimercate tanto che la firma è attesa per questa settimana (o al massimo la prossima).



MONZA IN STAND-BY - Colombo e i suoi agenti hanno già un accordo con il Monza per andare a giocare in prestito annuale ma il Milan oggi non ha ancora dato il via libera all’operazione. Moncada e D’Ottavio vorrebbero prima concludere un nuovo colpo in attacco ma la missione sembra tutt’altro che facile: il Chelsea non ha ancora aperto al prestito di Broja, Taremi piace ancora ma servirebbe uno sconto enorme rispetto ai 30 milioni chiesti dal Porto. Resiste la candidatura di Ekitike anche se il PSG vorrebbe spingerlo verso l’Eintracht Francoforte all’interno dell’operazione Kolo Muani. Ecco perché Colombo ora deve pazientare, il Milan lo terrebbe volentieri in rosa. Con un rinnovo in più…