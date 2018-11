Rinnovarsi per mantenersi competitivi ai massimi livelli, questa la missione della Juventus che guarda già alla prossima stagione e a un'esigenza: ritoccare la difesa, ora presidiata da veterani come Barzagli e Chiellini e con un solo giovane di prospettiva in rosa (Rugani). Tanti giovani sul taccuino di Paratici, da de Ligt a Balerdi, ma un nome ora è cerchiato in rosso: quello di Ruben Dias.



'SPIATO' - Il centrale classe '97 del Benfica infatti, riferisce l'edizione odierna di Record, sarebbe diventato la prima scelta dei bianconeri, che in occasione di Italia-Portogallo hanno inviato scout a San Siro per spiare da vicino il possente difensore (quasi un metro e novanta). Dias, considerato in patria e non solo come la più brillante promessa della retroguardia portoghese, non è però un colpo semplice o economico: fresco di rinnovo fino al 2023, ha una clausola rescissoria da 60 milioni di euro e la scorsa estate il Benfica ha già dimostrato di non voler fare sconti rifiutando i 30 milioni messi sul piatto dal Lione. La Juve però c'è: è Ruben Dias il nome nuovo per la difesa.