"Fare o morire. O non provarci". Recita così lo slogan che compare sul profilo Twitter di. Lo ricordate? Tre anni con i Blancos tra il 2009 e il 2012: undici anni fa, insieme a lui, sbarcarono al Bernabéu anche Kakà, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema e Xabi Alonso. Non male.Esteban ha deciso di fare. E di provarci.. Perché Esteban è da sempre l'eccezione che conferma la regola. A pochi esami dalla laurea in psicologia, ama i libri ed è stato persino critico letterario per una testata spagnola. Dal 2015, quando ancora giocava nella Real Sociedad (9° posto in Liga), è CEO di Olocip , una compagnia che lavora nel mondo dell'L'attività principale, inizialmente, era di consulenze a società sportive, soprattutto calcistiche:. L'emergenza coronavirus, però, ha acceso una spia, spingendo la Olocip a focalizzarsi sulla pandemia. Granero, che oggi gioca in Segunda División B, a Marbella, spiega in esclusiva ai microfoni di: "Abbiamo iniziato a lavorare sul virus quando in Spagna è scattato lo stato di allarme. Tutto parte dalla piattaforma #StopCorona, che coinvolge molte aziende e ci ha chiesto di aiutarli.. Ci siamo interessati nel fare previsioni sull'andamento del virus e dei contagi, cosicché si potessero avere più info possibili".La curva, purtroppo, è cresciuta ben presto: la Spagna, come l'Italia, è tra i paesi più colpiti: "Come la maggior parte delle persone, all'inizio abbiamo affrontato il virus con sconcerto e incredulità, nessuno si aspettava che la situazione diventasse in breve tempo così grave.".Lavoro di squadra, tecnologia al servizio della salute pubblica e tanta forza di volontà: "La mia giornata tipo? Mi alzo preso, lavoro un po' con i miei colleghi dell'intelligenza artificiale. Poi faccio colazione, mi alleno e vivo la vita in famiglia. Sfrutto il tempo libero leggendo o studiando, poi torno a lavorare. Siamo molto occupati". E anche ora che la curva dei contagi sta rallentando, Esteban non abbassa la guardia: "Siamo nella fase di decrescita dei contagi. Tutto ora va fatto in sicurezza, dobbiamo usare la tecnologia e anche l'intelligenza artificiale può aiutare, sia per sapere l'evoluzione sia per simulare diversi scenari e capire ciò che potremo fare. Sono ottimista, stiamo riducendo il numero di casi ma sappiamo che la situazione resta critica e prendere decisioni certe è difficile.".Infine, una battuta su, compagno per tre anni con la maglia delle Merengues: "Ho ricordi davvero belli. Ho giocato al Real da quando avevo 8 anni ai 18, e poi tre anni in prima squadra. Ero con i migliori, ho vinto molti trofei. Sono sempre stato tifoso del Madrid, è una tappa eccezionale della mia carriera.: il primo è che ha avuto il coraggio di lasciare una realtà in cui era pagato benissimo e dove era l'idolo per cambiare paese e campionato. Il secondo è che, nonostante ciò, il suo rendimento è rimasto lo stesso. Vuole sempre di più, la sua fame di vittorie lo caratterizza".