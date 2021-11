Andrea Pirlo è ancora alla ricerca di una nuova chance da allenatore.. L’ex centrocampista e tecnico della Juve è il primo nome del Genoa in caso di separazione con Ballardini: con l’Empoli sarà l’ultima chiamata per il tecnico di Ravenna.Non ha ancora preso una decisione definitiva ma è una possibilità concreta, da tenere sicuramente in considerazione. Un’altra strada potrebbe portare sempre a Genova, ma sull’altra sponda blucerchiata: la posizione di D’Aversa non è così salda dopo le recenti sconfitte rimediate in campionato.i. E il destino potrebbe metterlo in competizione con il grande amico Gattuso, altro candidato per la panchina del Genoa.