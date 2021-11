Tre gol in 194 minuti giocati in serie A, uno ogni 65 minuti. Zlatan Ibrahimovic è ancora tremendamente decisivo per il Milan.Il suo gol con la Roma, arrivato con una punizione che ha superato i 100 km/h, ha poi scatenato la sua l'esultanza, sfociata in un atteggiamento di rivalsa nei confronti del pubblico.La cura dei dettagli, che era già maniacale all’inizio della carriera, sta diventando quasi ossessiva per il campione di Malmoe. Nulla viene lasciato al caso: dalla preparazione alimentare a quella sul campo negli allenamenti. Zlatan ascolta il proprio fisico provato da tante battaglie, unico ostacolo tra il desiderio di vincere ancora e la fine della carriera.4 milioni di base fissa più bonus legati a presenze e obiettivi di squadra e individuali. La palla sarà tra i piedi di Zlatan, come sempre, alla ricerca di un nuova magia.