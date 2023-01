Mesi caldi quelli che è pronta a vivere la Juventus. In campo, con la salvezza da conquistare, nelle aule dei tribunali, con diversi procedimenti da affrontare. A partire da quello per il caso plusvalenze, che ha portato a una penalizzazione di 15 punti, e per il quale è previsto il ricorso al Coni per provare alcuni eventuali vizi di forma. Tra marzo e maggio ci saranno tappe importanti riguardo alla manovra stipendi. Ecco tutte le date.



10 MARZO: MANOVRA STIPENDI - Entro il 10 marzo si conosceranno gli eventuali deferimenti relative al filone di indagine sulla manovra stipendi. La questione legata ai compensi dei calciatori della stagione 2019/2020, quella relativa la Covid, e la cosiddetta "Carta Ronaldo" sono gli elementi più spinosi. C'è il rischio di una pesante penalizzazione oltre a sanzioni a carico di dirigenti e giocatori.



27 MARZO: UDIENZA PRELIMINARE INCHIESTA PRISMA - Fissata per il 27 marzo l'udienza preliminare per l'inchiesta Prisma sui conti della Juventus. Il giudice dovrà pronunciarsi sul rinvio a giudizio del club e dei 12 indagati o in alternativa sulla decisione di non procedere verso il processo.



MAGGIO - Le eventuali sentenze relative alle inchieste a carico del club bianconero dovrebbero venire emesse nel mese di maggio. Decisioni che potrebbero avere un effetto pesante sulla classifica del campionato, che il 4 giugno vivrà l'ultima giornata.