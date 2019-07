La sessione estiva di calciomercato, ufficialmente, è iniziata da appena pochi giorni ma il futuro di Armando Izzo è già diventato un tormentone. Resta al Torino, va alla Roma, si trasferisce al Siviglia o all’Arsenal? Nelle ultime ore si sono rincorse molte voci intorno al difensore, ma andiamo con ordine.

Dopo l’ottima stagione disputata in granata, che gli ha permesso di arrivare anche in Nazionale, Izzo è finito sul taccuino di molte società. Urbano Cairo lo valuta non meno 30 milioni di euro ma non vorrebbe cederlo (come più volte ha dichiarato), dalla Spagna all’Inghilterra sono arrivate anche i primi sondaggi (nelle ultime ore anche l’Everton si è mosso per il centrale).



ROMA SU IZZO - E poi c’è la Roma. Un’offerta vera e proprio i giallorossi non l’hanno ancora formulata ma al ds Gianluca Petrachi non dispiacerebbe affatto portare nella Capitale il numero 5 del Torino. Il procuratore di Izzo, Paolo Palermo, negli scorsi giorni ai microfoni di Teleradiostereo, ha aperto a un possibile trasferimento del suo assistito alla corte di Paulo Fonseca - “A mio modesto avviso, la Roma sarebbe la squadra perfetta per Armando” ha dichiarato - ma al momento sembra difficile che Petrachi e Cairo possano sedersi a un tavolo per trattare. I rapporti tra i due sono tesi e il fatto che ieri, durante la conferenza stampa di presentazione, il neo direttore sportivo della Roma abbia voluto ringraziare esclusivamente i tifosi granata, senza fare un minimo accenno al suo ex presidente, ne è la dimostrazione.





IPOTESI RINNOVO - Dal canto suo Cairo, insieme al suo nuovo direttore sportivo Massimo Bava e Palermo, si è già messo al lavoro per rinnovare il contratto di Izzo: un accordo non c’è ancora ma la trattativa stanno proseguendo e trapela un certo ottimismo sul fatto che alla fine il prolungamento possa arrivare. D’altronde lo stesso difensore non ha chiesto finora la cessione e potrebbe restare al Torino senza particolari mal di pancia.