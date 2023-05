Il Corriere Fiorentino in edicola stamani offre un focus sulla figura di Paulo Sousa, il tecnico della Salernitana si troverà di fronte alla Fiorentina, squadra con cui ha vissuto due anni turbolenti: "Ha fatto cantare al Franchi 'Salutate la capolista'. Ha inventato soluzioni (la difesa a tre e mezzo) che, da Spalletti in giù, sono state prima studiate e poi copiate. Ha regalato spettacolo. Poi, dopo quei sei mesi incredibili, qualcosa si è rotto. Quella tra Paulo Sousa, Firenze e la Fiorentina è stata una relazione intensa e contraddittoria nella quale si è visto tutto, e il contrario di tutto. Oggi però, nonostante un po’ di viola gli sia rimasto nel cuore, farà di tutto per vincere. Sarà, quello dell’Arechi, il primo incrocio da ex con un allenatore che, da quando ha preso il posto di Nicola, ha letteralmente trasformato la Salernitana: 10 partite, due vittorie, sette pareggi, ed una sola sconfitta"