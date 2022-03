Con due decisioni pubblicate nel medesimo giorno la corte sportiva internazionale con sede a Losanna ha ribaltato la decisione assunta dalla Commissione Disciplinare Fifa e comunicata il 30 aprile 2021 , come i lettori di calciomercato.com sanno per essere stati abbondantemente informati sulla vicenda (si veda qui https://www.calciomercato.com/news/paris-fc-e-angers-nella-storia-le-prime-sanzionate-per-bridge-tr-28290 e qui https://www.calciomercato.com/news/la-fifa-i-bridge-transfer-il-sottobosco-degli-agenti-il-caso-bem-96746),, con benefici effetti economici per il club di finale destinazione.In questa circostanza i club coinvolti sono francesi: l'di Ligue 1 e ildi Ligue 2. E il calciatore coinvolto è il franco-congoleseChe fra l'altro lo ha subito prestato agli svizzeri del Sion, che lo hanno impiegato nella formazione Under 21. La scorsa estate Bemanga è tornato all'Angers, che lo fa giocare con la seconda squadra impegnata nella quarta divisione francese.i (che fissa in 16 settimane il termine minimo fra un trasferimento e il successivo ), ha dato tanto l'impressione di essere in esecuzione di uno schema che permettesse di pagare meno in termini di indennità di formazione.Va ricordato che: più alta è la categoria in cui milita il club, più alto sarà il premio di formazione da suddividere fra i club in cui il calciatore ha militato fra il 12° e il 23° anno di età., che dal punto di vista dei club formatori cui l'importo va distribuito è un mancato incasso. S, sia sul piano nazionale che su quello internazionale.Andando nel dettaglio sia l a difesa dell'Angers che quella del Paris FC (700 euro) e di una serie di benefit garantiti dalla società spagnola. Dunque, secondo questa interpretazione, non si potrebbe parlare di primo contratto da professionista a proposito dell'accordo sottoscritto col Paris FC. In subordine, molto è stato questionato sul calcolo dell'indennità di formazione, che ammonterebbe a cifre molto al di sotto di quelle indicate dalla Commissione Disciplinare Fifa perché il percorso di carriera del calciatore è stato discontinuo e soggetto a molte interruzioni. E stando al testo delle due decisioni del TAS, proprio su quest'ultimo aspetto la posizione della Fifa è parsa debole.E si tratta di una bocciatura che certo non coinvolge in toto il tentativo di frenare i bridge transfer, ma che di certo invita a essere più rigorosi nell'istruire i casi e motivare le sanzioni, Di sicuro è una falsa partenza. E quando una norma sanzionatoria esordisce male, ha già incamerato il mezzo fallimento.@pippoevai