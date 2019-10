In viola si rifiorisce. Lo penserà Dalbert, letteralmente rinato da quando è arrivato alla Fiorentina. Al netto dell'ultima, negativa, prestazione con il Brescia, l'esterno brasiliano in queste prime settimane è sembrato un lontano parente dell'impreciso, falloso giocatore che tante aspettative aveva deluso all'Inter.



RINATO - Pradé e Montella hanno deciso di puntare su di lui, hanno creduto nelle potenzialità di un giocatore che ai tempi del Nizza sembrava un predestinato. E' cambiato il ruolo, da laterale in una difesa a 4 a esterno a tutta fascia in un centrocampo a 5. Meno compiti di copertura, più possibilità di dar sfogo ai cavalli di un motore che è sempre stato di primissimo livello. La Fiorentina si gode le prestazioni del classe '93, e l'Inter osserva compiaciuta, in attesa della prossima estate.



QUANTO VUOLE L'INTER - Il brasiliano è sbarcato a Firenze a fine agosto, in uno scambio di prestiti che includeva anche Biraghi. Ma, se per l'esterno italiano c'è un'opzione a favore dell'Inter per l'acquisto a titolo definitivo. Dalbert è passato dall'Inter alla Fiorentina in prestito secco. A fine stagione le due società dovranno quindi sedersi a discutere sul possibile trasferimento del giocatore. La posizione dell'Inter è chiara: nonostante il buon momento, l'ex Nizza è fuori dal progetto attuale e futuro dei nerazzurri. Per questo, Marotta e Ausilio sperano che la Fiorentina a fine stagione compri l'esterno. Un esito non scontato perché, nonostante i viola siano soddisfatti del rendimento del giocatore, per assicurarselo dovrebbero sborsare tra 19 e 20 milioni di euro. Questa la cifra pretesa dall'Inter: una somma importante, necessaria per ragioni di bilancio, che però rende incerto il futuro di Dalbert. Certo, se dovesse continuare così...