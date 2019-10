Dalbert, terzino brasiliano arrivato in estate alla Fiorentina, ha parlato ai social ufficiali della squadra viola.



"Ho iniziato bene, sono felice di questo inizio di campionato. Siamo un gruppo giovane, una squadra forte e mi sto trovando molto bene. Ribery? Un giocatore con la sua esperienza ti aiuta tanto sia in campo che fuori. Ho parlato con tanti miei ex compagni di Fiorentina e di Firenze, mi hanno detto tutti della passione dei tifosi e fin dalla prima partita con la Juventus ho trovato un ambiente fantastico. Sappiamo che con l’Udinese sarà una partita difficile ma stiamo lavorando bene e in questo momento non abbiamo paura di nessuno. Tra i friulani c’è un mio caro amico che è Samir”.