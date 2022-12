Di nuovo di fronte, per un posto in semifinale in Qatar. Argentina contro Olanda, per la sesta volta nella storia dei Mondiali, un nuovo capitolo di una rivalità nata negli anni Settanta, continuata a Francia '98, che ha regalato l'ultima sfida in Brasile nel 2014, dove il protagonista è stato l'uomo meno atteso, il Chiquito Romero. In attesa delle emozioni del Lusail, di Messi contro Depay, facciamo un tuffo nel passato e andiamo a vedere le 4 sfide tra due squadre che hanno scritto la storia dei Mondiali.