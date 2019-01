Non cenna a placarsi il caso Icardi-Wanda Nara in casa Inter. Dopo i botta e risposta tra la società e la moglie e agente del capitano nerazzurro delle ultime settimane, ieri è stato lo stesso Maurito a prendere la parola e, attraverso i social network, difendere Wanda e attaccare il club sul tema del rinnovo di contratto. In questa situazione, Tuttosport svela un retroscena interessante sul ruolo della signora Icardi.



TUTTI LA VOGLIONO - Dall'Argentina alla Serie A, sono infatti molti i calciatori ad aver chiesto di avere Wanda come procuratrice. Dell'elenco fanno parte diversi argentini (tra cui un portiere nel giro della Seleccion), un attaccante della Roma e due compagni di Icardi nell'Inter, uno dei quali gioca anche nella Nazionale di Roberto Mancini. La Wandamania ha colpito tutti.