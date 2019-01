Dopo l'indiscrezione lanciata in Argentina () che ha scatenato il panico all'interno dell'ambiente nerazzurro,ha rilanciato caricando ulteriormente la notizia di un possibile addiodel suo marito e assistito,Parlando ai microfoni della versione Argentina di AS, infatti, la showgirl argentina non solo ha confermato quanto il rinnovo con i nerazzurri sia distante, ma ha anche ribadito che sono ben i 4 club interessati ad acquistarlo.Siamo lontani dal raggiungere un accordo, le cifre di cui si parla in Italia non sono vere; ancora non abbiamo ricevuto una proposta soddisfacente dall'Inter"."Non nego che in qualunque momento si possa arrivare ad un accordo, ma oggi siamo molto lontani.Crediamo che Mauro si trovi ad un livello superiore""Ci sono club molto importanti interessati a mettere sotto contratto Mauro,con i quali abbiamo ottimi rapporti,