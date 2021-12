​Mauro Icardi e Wanda Nara si stanno godendo le vacanze in Argentina con tutta la famiglia, ma sempre dal Sudamerica arrivano nuovi dettagli sul tradimento, che non sarebbe stato consumato, con la China Suarez.



Il giornalista Angel de Brito ha svelato il motivo per il quale il calciatore e l'attrice non hanno fatto sesso durante il loro incontro a Parigi e durante il programma Los Angeles de la Manana, ha fornito ulteriori dettagli sul "cattivo odore" che aveva fermato Maurito: "In quella stanza c'era l'odore di una pianta che ha dato fastidio a Icardi...".



Pronte le risate e l'ilarità dello studio: "C'è una canzone dei Los Piojos molto famosa", ha detto la modella Carolina Molinari. La ballerina Cinthia Fernandez ha invece fatto notare: "Su Tiktok c'è un pezzo che va molto di moda". "Beh, ci sono molte canzoni che ne parlano", ha tagliato corto Brito.