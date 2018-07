Stando a quanto riporta il media argentino Tyc Sports il Liverpool è pronto a offrire circa 90 milioni di euro per Paulo Dybala. L'attaccante dell'Albiceleste non ha brillato a livello di prestazioni la passata stagione ma ha superato il proprio record personale per gol segnati in stagione. I bianconeri tuttavia hanno tutta l'intenzione di puntare forte su Dybala anche nella prossima stagione e continua a pensare alla cessione del compagno di reparto e connazionale Gonzalo Higuain.