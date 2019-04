La Juventus è vicina ad assicurarsi uno dei migliori talenti del calcio argentino, attorno al quale è scoppiata una vera e propria bagarre. Secondo le indiscrezioni del quotidiano Olé, i bianconeri sarebbero molto vicini all'attaccante classe 2003 del Velez Sarsfield Matias Soulé (nella foto di ole.com), che potrebbe essere girato in prestito al Genoa, a conferma di una sinergia ormai consolidata tra i due club. Ma più che delle promettenti qualità tecniche del ragazzo, assistito dall'agente Martin Guastadisegno (lo stesso dell'ex Milan Paletta), in Argentina non si fa altro che discutere della situazione di tensione creata dalla scelta del padre Nestor di portare via il figlio a tutti i costi, ricorrendo alla clausola della "patria potestad", che impedirebbe al Velez di incassare un solo euro dalla cessione (una situazione già verificatasi nel 2016 con Benjamin Garré, poi passato al Manchester City). SOTTO MINACCIA - Una decisione che ha indispettito il club argentino, che ha escluso il suo giovane calciatore da un torneo al quale avrebbe dovuto prendere parte dal 16 al 22 aprile scorsi, e soprattutto scatenato la reazione sconsiderata di alcuni suoi pseudo-tifosi, che avrebbero minacciato pesantemente Soulé, tanto da costringere il padre a ritirarlo dalla scuola che frequentava per paura di subire aggressioni fisiche. Al momento la famiglia si trova a Mar de la Plata, la propria città di provenienza, in attesa che Guastadisegno riesca a chiudere il contenzioso col Velez (si è rivolto anche alla Federcalcio argentina) e a coronare il sogno di Matias e della sua famiglia di trasferirsi in Italia. Dove ad attenderlo ci sono il Genoa e la Juventus.