L'obiettivo è prenderli quando ancora sono giovani di belle e rosee speranze, per farli crescere ed esplodere nel minor tempo possibile in Italia, con bassi costi e tanta resa. Ovviamente non è sempre così, ma questa strategia attira tutti i club importanti, tra cui la Juventus. I bianconeri hanno mandato i propri osservatori in giro per il mondo, per concentrarsi sui settori giovanili più promettenti e ne stanno traendo i frutti. E l'ultimo colpo è un talentino albiceleste.