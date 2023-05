Lautaro Martinez si sottoporrà ad un trattamento speciale nel mese di giugno per superare i problemi alla caviglia destra. È questa la notizia che arriva dall'Argentina pochi minuti dopo che il ct dell'Albiceleste, Lionel Scaloni, ha diramato la lista dei convocati per la tournée che i Campioni del Mondo svolgeranno il prossimo giugno in Asia. Tra i quattro 'italiani' presenti in lista (Di Maria, Paredes, Nico Gonzalez e Giovanni Simeone), spicca proprio l'assenza del Toro, che ha preferito rinunciare alla trasferta con la nazionale per curarsi definitivamente.



LA STRATEGIA - Definitivamente sì, perchè il problema alla caviglia ha disturbato pesantemente la stagione dell'ex Racing, il quale ha ricorso spesso alle infiltrazioni anche durante l'appuntamento in Qatar dello scorso inverno, poi concluso con il successo in finale. Un trionfo che ha portato il segno di Lautaro, decisivo dal dischetto. A sorridere è soprattutto l'Inter, che si ritroverà la punta il classe 1997 in perfette condizioni in vista della prossima stagione.