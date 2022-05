I binari di mercato fra Inter e Atletico Madrid stanno diventando sempre più incandescenti, ma secondo TNT Sport in Argentina non è Lautaro Martinez e né Paulo Dybala l'oggetto del contendere fra le due formazioni.



Anzi non è assolutamente una contesa ma, al contrario, l'occasione di provare a sistemare due operazioni che per i due club non hanno fruttato i risultati sperati. I Colchoneros la scorsa estate acquistarono Rodrigo De Paul dall'Udinese per 35 milioni di euro, mentre l'Inter strappò alla Lazio Joaquin Correa in prestito con obbligo di riscatto (già scattato) a 31. Di fatto entrambi gli argentini hanno fallito in questa stagione e i due club stanno ragionando su uno scambio alla pari che impatterebbe 0 a bilancio.