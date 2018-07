Secondo quanto riportato dal quotidiano argentino El Litoral, il Torino avrebbe posato i propri occhi su Franco Soldano, attaccante classe 1994 di proprietà del Club Atletic Union. Ma non solo, il giornale sudamericano riferisce anche che il presidente Urbano Cairo sarebbe pronto a presentare una vera e propria offerta per acquistare il giocatore.



Ricordiamo che il Torino in questa sessione di mercato è alla ricerca di un giocatore per completare il proprio reparto offensivo: le trattative per gli italiani Simone Zaza e Antonino La Gumina si stanno rivelando molto complicate, per questo motivo la società granata starebbe valutando le piste estere.