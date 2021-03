"Ci sono cascato di nuovo" cantava, un anno fa, Achille Lauro. C'è cascato di nuovo, invece, Erik Lamela: aveva segnato con una splendida rabona, nella stagione 2014/15, contro l'Asteras Tripolis in Europa League; ha segnato di rabona oggi, nel derby contro l'Arsenal. Specialità della casa per il Coco ex Roma, che fa impazzire i suoi compagni. In particolar modo Reguilon, che si mette le mani nei capelli per sottolineare la sua incredulità.