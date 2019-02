La Juventus non si ferma mai, nemmeno dopo un 3-0: la vittoria di ieri sera contro il Frosinone, infatti, è già un ricordo, perché i bianconeri devono iniziare a preparare la difficile trasferta di Madrid, valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. I ragazzi di Allegri inizieranno a lavorare mentalmente e fisicamente la gara del Wanda Metropolitano di mercoledì già oggi, con una seduta di allenamento differenziato: come in ogni post gara, il gruppo verrà diviso in due parti, con chi ha giocato che farà lavoro differenziato e gli altri che affronteranno un carico maggiore. Domani e dopo gli allenamenti completi, poi martedì la partenza, dopo l'allenamento di rifinitura alla Continassa.