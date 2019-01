Le attenzioni principali sono rivolte all'attacco, il reparto in cui - sfumato Muriel, ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina - il Milan valuta le alternative, con Gabbiadini in testa. Ma Rino Gattuso e Leonardo lo hanno ripetuto più volte: oltre a un jolly offensivo, in grado di fare sia la seconda punta che l'esterno, ai rossoneri serve anche un centrocampista.



ATTESA CESC - Il preferito, sia dalla dirigenza che dall'allenatore, è sempre Cesc Fabregas. Il contratto in scadenza a giugno col Chelsea teoricamente rappresenta un assist importante per il suo trasferimento, ma i blues continuano a chiedere almeno 10 milioni di euro per lasciar partire in anticipo il catalano, che Maurizio Sarri continua a dichiarare importante per la sua squadra, salvo poi avergli riservato appena 15 minuti in campo nelle ultime quattro partite di Premier League.



ALTERNATIVA SENSI - Aspettando segnali positivi da Londra, il Milan si guarda intorno alla ricerca di alternative. E le due principali arrivano da Sassuolo, dove giocano Stefano Sensi e Alfred Duncan. Il centrocampista italiano è in grado di giocare sia da regista che da mezzala e convince maggiormente, mentre il ghanese, cresciuto nelle giovanili dell'Inter, incarna le caratteristiche giuste per far rifiatare di tanto in tanto Kessie, vero e proprio stakanovista della mediana rossonera. Per entrambi, però, c'è l'ostacolo rappresentato dalla società del presidente Squinzi, che nonostante il tifo milanista non è intenzionato a concedere sconti.