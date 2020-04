Il calcio giocato è in stand by, ma il mercato va avanti tra trattative in videochiamata e accordi presi a distanza. Olanda-Ecuador, telefonata diretta: da una parte c'è Il Feyenoord, dall'altra l'Independiente del Valle. Gli olandesi sono interessati a due giocatori, entrambi classe 2001 e già in prima squadra: il primo è Moises Caicedo, centrocampista moderno box to box che può giocare sia mezz'ala che regista in un reparto a tre o a quattro; l'altro è William Pacho, difensore centrale - preferibilmente a sinistra - forte fisicamente e bravo a impostare. Due nomi da appuntarsi e mettere da parte aspettando il loro sbarco in Europa. Perché oltre al Feyenoord anche il Siviglia e diversi club italiani hanno messo gli occhi sui due talenti che si sono messi in vetrina nella Libertadores Sub-20 giocata in Paraguay a febbraio e vinta proprio dall'Independiente del Valle. L'Europa accende i riflettori sull'Ecuador, Caicedo e Pacho pronti al grande salto.