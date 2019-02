Dopo Krzysztof Piatek, il Milan potrebbe parlare ancora polacco. Mentre l’attaccante ex Ks Cracovia e Genoa continua a stupire tutti, gli osservatori rossoneri nelle ultime settimane stanno seguendo da molto vicino un altro giovane talento dell'Ekstraklasa: si tratta di Bartosz Zynek, centrocampista offensivo classe 2002 della nazionale polacca Under 17 e dello Zaglebie Lubin, club in cui lo stesso Piatek ha esordito nel massimo campionato polacco.



ESPERIENZA INGLESE - La provenienza di Piatek, le caratteristiche di Paquetà. Zynek è considerato uno dei talenti più puri del movimento calcistico polacco. Figlio d’arte (suo padre Wojciech ha giocato proprio dello Zaglebie Lubin), il 16enne può vantare un’esperienza in Inghilterra, nelle giovanili del QPR. Nel 2014 si trasferisce nel Regno Unito con la famiglia, attirando le attenzioni di Chelsea, Norwich, Southampton e proprio QPR, che riesce a convincere il polacco insieme ai suoi connazionali Gorski e Kowalczyk. Nell’estate 2017, Zynek torna in patria e firma con lo Zaglebie Lubin. Eletto miglior giocatore dell’ultimo Memorial Petar Kalinic Clio, torneo disputato a dicembre in Croazia in cui lo Zaglebie si è arreso solamente in finale contro la Dinamo Zagabria, il classe 2002 ha messo tutte le sue caratteristiche: baricentro basso (174 cm), veloce e con grandi doti tecniche. Zynek nasce trequartista ma può giocare anche nel ruolo di mezzala o di esterno d’attacco: un calciatore versatile dalla grandissima qualità tecnica. INTERESSE ROSSONERO - Secondo quanto rivelano i media polacchi, gli scout del Milan sono rimasti colpiti dal giovane centrocampista polacco. Zynek ha il contratto in scadenza con lo Zaglebie Lubin il 30 giugno 2021 e il suo valore si aggira intorno ai 500 mila euro. Il club rossonero lo seguirà da vicino anche nelle prossime settimane, prima di decidere se affondare il colpo e regalare a Gennaro Gattuso un altro ‘colpo polacco’.