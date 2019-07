Sono passati oltre due mesi da quando Torino e Milan si sono incontrate per l’ultima volta in campo. Ma da quel 28 aprile ad oggi i destini di granata e rossoneri stanno continuando a incrociarsi su campi ben diversi di quelli del Grande Torino e del Meazza: dalle aule di tribunale svizzere alle stanze di calciomercato.



CUTRONE-LAXALT, OBIETTIVI TORO - Dopo aver beneficiato dell’esclusione della squadra di Marco Giampaolo dall’Europa League, venendo ripescata ai preliminari della coppa continentale, quella di Walter Mazzarri potrebbe rinforzarsi proprio andando a pescare in casa Milan: non è infatti un mistero che il Torino abbia posato i propri occhi su Diego Laxalt e su Patrick Cutrone. Il primo è seguito da quando ancora giocava nel Genoa ed è ritenuto il giocatore ideale per presidiare la fascia sinistra nel 3-4-2-1 (o 3-4-1-2 a seconda di chi giochi in avanti) granata. D’altronde proprio con il sistema di gioco con la retroguardia a tre ha dato il meglio di sé nei suoi anni in Liguria. L’attaccante piace invece per la sua capacità di giocare sia come prima punta che al fianco di un altro centravanti: anche Cutrone è un giocatore i granata stanno seguendo da diverso tempo e se Simone Zaza dovesse essere ceduto, Urbano Cairo potrebbe decidere di spingere sull’acceleratore per portarlo alla corte di Walter Mazzarri.





BONIFAZI, IDEA MILAN - Ma gli incroci di mercato tra Torino e Milan non riguardano solamente i possibili arrivi in casa granata, anche i dirigenti rossoneri hanno posato i propri occhi su qualche giocatore della squadra di Mazzarri. Stavolta non è Andrea Belotti l’obiettivo di mercato (come invece lo è stato nelle scorse estati) ma a stuzzicare la fantasia di Paolo Maldini e di Frederic Massara è quel Kevin Bonifazi che è appena rientrato dal prestito alla Spal (la società ferrarese aveva esercitato il diritto di riscatto versando nelle casse granata 10 milioni di euro ma Cairo lo ha a sua volta controriscattato per 11 milioni). A differenza di quanto avvenuto con Belotti un paio di anni fa, se il Milan deciderà di puntare davvero sul giocatore il Torino è pronto a trattare ma per acquistarlo serviranno 15 milioni. Sempre a proposito di incroci di mercato tra queste due società, i rossoneri hanno già vinto il duello per Rade Krunic mentre potrebbe finire con esito differente quello per Mario Rui, che per il Milan non sembra più essere una priorità.