. Ieri si è abbattuto sulla squadra bianconera un clamoroso tornado, che ha coinvolto i vertici del club:. I giovani atleti, selezionati nell'Academy di Abuja, venivano parcheggiati in alcune società conniventi, per poi essere tesserati dallo Spezia non appena maggiorenni.raccolte dalla Polizia con una microspia: "Anche sui ragazzi nigeriani, cioè dobbiamo prendere delle decisioni" riporta Il Secolo XIX, attribuendo le dichiarazioni all'a.d. dello Spezia Micheli, e risalenti allo scorso aprile. "E' inutile che tengano Abuja se poi non abbiamo le idee chiare su come fare a tesserarli. Parliamoci chiaro".- Il sistema, che potrete approfondire QUI , aveva già dato alcuni frutti in passato., arrivati in Italia nel 2013 proprio dall'Academy.Oggi Sadiq è in prestito al Perugia, dopo una grigia parentesi ai Glasgow Rangers (non ha mai giocato) mentre Nura è stato più sfortunato. Nel marzo dello scorso anno infatti il ragazzo classe 1997 si è fermato per delle problematiche cardiache emerse mentre era in prestito proprio al Perugia. I giallorossi però hanno ospitato anche svariati altri calciatori: si erano allenati a Trigoria per uno stage anche Rabiu Rilwan Onyidamola, Anih Emmanuel, Haruna Adamu Mohammed, Chukwuemeka Emmanuel eDopo un altro prestito oneroso da circa 300mila euro alla Juve Stabia, oggi il calciatore è attualmente al Rende, in Serie C, ancora in prestito oneroso.e che però non ha ancora esordito con gli Aquilotti.: fu prelevato proprio dall'Abuja direttamente dai rossoblù.: centravanti, classe 1997, lui sì titolare allo Spezia. In questa Serie B ha giocato 18 partite segnando 6 gol, conditi da 8 assist., ed è seguito da tantissime società: ci sono Copenaghen, Ajax, Feyenoord e Standard Liegi, mentre in Italia lo seguono la